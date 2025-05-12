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Ашур: Можу лише подякувати президенту Полісся

Олег Дідух — 12 травня 2025, 13:24
Ашур: Можу лише подякувати президенту Полісся
Імад Ашур
НК Верес

Імад Ашур відмовився називати причини свого несподіваного звільнення з посади головного тренера Полісся.

37-річного фахівця цитує UA-Football.

"Зараз я поки не готовий давати коментарі. Справ чимало. Я можу лише подякувати за цей проміжок часу особисто президенту клубу Геннадію Буткевичу. Наразі коментарів більше просто не маю", – заявив Ашур.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, Полісся оголосило про звільнення Ашура та усього його тренерського штабу. Згідно з повідомленням клубу, причиною звільнення не стали результати команди у поточному сезоні.

Згодом Полісся відсторонило від роботи операційного менеджера Івана Трубочкіна та шеф-скаута Анатолія Волкова. Наразі у житомирському клубі триває внутрішнє розслідування.

Геннадій Буткевич Імад Ашур Полісся Житомир

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