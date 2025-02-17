Чуємо лише підтримку: Ашур – про звільнення з Полісся

Головний тренер Полісся Імад Ашур впевнений, що керівництво клубу не планувало звільняти його наприкінці першої частини сезону УПЛ, коли команда мала невдалу серію.

Про це наставник розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"У нас не було жодних розмов про звільнення. Був зовнішній тиск, багато чуток, що може на когось впливати, але в нас була чітка домовленість, що першу частину сезону ми розбираємося з тим, що ми маємо і чи можемо ми рухатися вперед.

Попри тиск, про звільнення розмови не було. У нас після кожного матчу фідбек від президента, і щоразу ми чуємо лише підтримку", – заявив Ашур.