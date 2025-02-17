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Чуємо лише підтримку: Ашур – про звільнення з Полісся

Олександр Булава — 17 лютого 2025, 21:48
Чуємо лише підтримку: Ашур – про звільнення з Полісся
Імад Ашур
ФК Полісся

Головний тренер Полісся Імад Ашур впевнений, що керівництво клубу не планувало звільняти його наприкінці першої частини сезону УПЛ, коли команда мала невдалу серію.

Про це наставник розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"У нас не було жодних розмов про звільнення. Був зовнішній тиск, багато чуток, що може на когось впливати, але в нас була чітка домовленість, що першу частину сезону ми розбираємося з тим, що ми маємо і чи можемо ми рухатися вперед.

Попри тиск, про звільнення розмови не було. У нас після кожного матчу фідбек від президента, і щоразу ми чуємо лише підтримку", – заявив Ашур.

Нагадаємо, Полісся завершило навчально-тренувальний збір в Туреччині перед стартом другої половини сезону-2024/25. В останній день зборів "вовки" провели два товариські матчі.

Полісся Імад Ашур

Імад Ашур

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