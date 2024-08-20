Лейпциг, Баєр та Марсель хочуть посилити склад талановитим бельгійцем

Бельгійський захисник Атлетико Мадрид Артур Вермерен зацікавив Баєр, Марсель та Лейпциг.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо ці колективи готові взяти його в оренду.

Журналіст пише, що мадридський клуб готовий відпустити його, адже сам гравець хоче отримувати більше ігрової практики. Атлетико придбав 19-річного футболіста взимку. За його трансфер Антверпен отримав 18 млн євро.

Артур викликається до збірної Бельгії. На його рахунку 4 матчі за національну команду.

🚨🔴⚪️ EXCL: RB Leipzig, Olympique Marseille and Bayer Leverkusen are keen on signing Arthur Vermeeren on initial loan deal.



Understand Atlético Madrid are open to loaning him out as Vermeeren wants to play regularly this season.



Negotiations and decision to follow soon. pic.twitter.com/hEgSwj0W2Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

Нагадаємо, у першому турі Ла Ліги Атлетико розписав мирову з Вільярреалом.