Лейпциг, Баєр та Марсель хочуть посилити склад талановитим бельгійцем
Артур Вермерен
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Бельгійський захисник Атлетико Мадрид Артур Вермерен зацікавив Баєр, Марсель та Лейпциг.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо ці колективи готові взяти його в оренду.
Журналіст пише, що мадридський клуб готовий відпустити його, адже сам гравець хоче отримувати більше ігрової практики. Атлетико придбав 19-річного футболіста взимку. За його трансфер Антверпен отримав 18 млн євро.
Артур викликається до збірної Бельгії. На його рахунку 4 матчі за національну команду.
Нагадаємо, у першому турі Ла Ліги Атлетико розписав мирову з Вільярреалом.