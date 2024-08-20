Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лейпциг, Баєр та Марсель хочуть посилити склад талановитим бельгійцем

Руслан Травкін — 20 серпня, 19:58
Лейпциг, Баєр та Марсель хочуть посилити склад талановитим бельгійцем
Артур Вермерен
Getty images

Бельгійський захисник Атлетико Мадрид Артур Вермерен зацікавив Баєр, Марсель та Лейпциг.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо ці колективи готові взяти його в оренду.

Журналіст пише, що мадридський клуб готовий відпустити його, адже сам гравець хоче отримувати більше ігрової практики. Атлетико придбав 19-річного футболіста взимку. За його трансфер Антверпен отримав 18 млн євро.

Артур викликається до збірної Бельгії. На його рахунку 4 матчі за національну команду.

Нагадаємо, у першому турі Ла Ліги Атлетико розписав мирову з Вільярреалом.

Атлетіко Мадрид Баєр Марсель РБ Лейпциг Футбольні трансфери

Баєр

Перемога Аталанти у фіналі Ліги Європи порадувала Кривбас та засмутила Динамо
Аталанта — Баєр: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи
Чого боїться Алонсо та чекає Гасперіні: суперекспрес на фінал Ліги Європи з коефіцієнтом 5,47
Уніон прийме Бохум, Баєр завітає до Айнтрахта: розклад матчів Бундесліги
Рома — Баєр: де дивитися матч 1/2 фіналу Ліги Європи

Останні новини