Жирона оголосила про трансфер гравця Ювентуса

Бразильський півзахисник Ювентуса Артур перейшов у Жирону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди до завершення сезону. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Артур у 2020 році став гравцем Ювентуса, коли перейшов з Барселони. Після двох сезонів у туринському клубі його віддали в оренду спочатку до Ліверпуля, а згодом до Фіорентини.

У поточному сезоні він не зіграв жодного матчу за Ювентус. Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року.

Напередодні повідомлялося, що 16-річний український воротар Гліб Удовиченко підписав професійний контракт з академією мадридського Атлетико.