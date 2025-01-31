16-річний український воротар підписав контракт з Атлетико

16-річний український воротар Гліб Удовиченко підписав професійний контракт з академією мадридського Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Я дуже радий підписати свій перший професійний контракт. Я хочу продовжувати рости та вчитися в цьому чудовому клубі", — сказав українець.

Про деталі контракту не повідомляється. Проте за інформацією ТаТоТаке, між іспанським грандом та голкіпером підписана угода терміном на два роки.

Удовиченко є вихованцем полтавської Ворскли. Він став першим українцем у системі "матрацників". Проте Гліб – далеко не перший воротар з України в Ла Лізі.

Українські воротарі в чемпіонаті Іспанії:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Атлетико цікавиться українським гравцем Арсенала Олександром Зінченком.