ЗМІ перекрутили коментарі гравців: У Минаї спростували інформацію про фінансові проблеми

Півзахисник Миная Артур Ременяк заявив, що у клубі наразі немає фінансових проблем.

Цитує гравця Sport Arena.

"Фінансові проблеми? ЗМІ трішки перекрутили коментарі гравців та представників клубу заради красивих заголовків. Станом на зараз фінансових проблем немає, усі вимоги за контрактом менеджмент виконує. Так, у Миная не найкращі умови серед клубів Першої ліги, але він може стати хорошим трампліном у кар’єрі для молодих футболістів", – сказав Ременяк.

Напередодні український тренер припускав, що закарпатський клуб взимку може припинити існування.

Наразі команда посідає п'яту сходинку в групі A Першої ліги, набравши дев'ять очок у дев'яти матчах. У наступному турі закарпатці зіграють проти Поділля, гра відбудеться 19 жовтня.