Ніколи такого не бачив: Артета – про пенальті у матчі з Брайтоном
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо невдалого матчу проти Брайтона в межах 20 туру АПЛ.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Ми робили багато речей з м'ячем не так, як потрібно. Команда не змогла отримати імпульс для контрпресингу.
Окрім того, ми могли пропустити, коли вбігав Мінте. Дуже шкода, що ми втратили два очки", – розповів Артета.
Іспанець також прокоментував пенальті, який Ентоні Тейлор призначив у ворота "канонірів".
"Дуже розчаровані таким рішенням арбітра. В житті не бачив подібного пенальті", – додав спеціаліст.
За підсумками 20 туру Арсенал розмістився на другій сходинці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 40 очок. На першому місці знаходиться Ліверпуль, набравши 45 залікових балів та гру у запасі проти Евертона.
Зазначимо, що у ці хвилини "червоні" грають проти Манчестер Юнайтед, та у разі перемоги збільшать відрив від лондонців до 8 очок.
Раніше Артета прокоментував чемпіонські перегони в АПЛ.