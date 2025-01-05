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Ніколи такого не бачив: Артета – про пенальті у матчі з Брайтоном

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 19:20
Ніколи такого не бачив: Артета – про пенальті у матчі з Брайтоном
Мікель Артета
Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився думками щодо невдалого матчу проти Брайтона в межах 20 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ми робили багато речей з м'ячем не так, як потрібно. Команда не змогла отримати імпульс для контрпресингу.

Окрім того, ми могли пропустити, коли вбігав Мінте. Дуже шкода, що ми втратили два очки", – розповів Артета.

Іспанець також прокоментував пенальті, який Ентоні Тейлор призначив у ворота "канонірів".

"Дуже розчаровані таким рішенням арбітра. В житті не бачив подібного пенальті", – додав спеціаліст.

За підсумками 20 туру Арсенал розмістився на другій сходинці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 40 очок. На першому місці знаходиться Ліверпуль, набравши 45 залікових балів та гру у запасі проти Евертона.

Зазначимо, що у ці хвилини "червоні" грають проти Манчестер Юнайтед, та у разі перемоги збільшать відрив від лондонців до 8 очок.

Раніше Артета прокоментував чемпіонські перегони в АПЛ.

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