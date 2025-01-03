Артета – про боротьбу за перемогу в АПЛ: Минулого року ми були найкращою командою Англії

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував чемпіонські перегони в АПЛ.

Фахівець поспілкувався з клубною пресслужбою.

"Ми повинні показати такий самий рівень послідовності, як раніше. Минулого року ми були найкращою командою чемпіонату, побили багато рекордів, але залишились без трофея.

У футболі є дуже багато маленьких деталей. Ми дуже близькі кожного року, нам просто потрібно перевернути медаль іншою стороною, проте є речі, які наразі не в наших руках", – розповів Артета.

Після 19 турів Арсенал знаходиться на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 39 очок та відстає від першого Ліверпуля на шість залікових балів. "Червоні" мають ще одну гру в запасі.

Зазначимо, що завтра, 4 січня, лондонці зіграють проти Брайтона. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до форварда ПСЖ.