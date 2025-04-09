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Забиває у сьомому матчі поспіль: Степанов оформив дубль у молодіжній лізі Німеччини

Олександр Булава — 9 квітня 2025, 20:31
Забиває у сьомому матчі поспіль: Степанов оформив дубль у молодіжній лізі Німеччини
Артем Степанов

17-річний український нападник леверкузенського Баєра Артем Степанов оформив дубль у матчі Молодіжної ліги Німеччини проти Айнтрахта U-19.

Українець на 81-й хвилині зробив рахунок 2:1, коли ралізував вихід сам на сам. Вже за дві хвилини він ефектно замкнув простріл партнера та встановив остаточний рахунок у грі – 3:1.

Наразі на рахунку Степанова 20 голів у Молодіжній лізі, він відзначається у семи матчах поспіль.

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Напередодні повідомлялося, що нападник відмовився приїжджати на нещодавній збір збірної України U-20, хоча й отримав відповідне офіційне запрошення.

Баєр Леверкузен Артем Степанов

Баєр Леверкузен

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