Мілевський прокоментував поразку збірної на старті Євро-2025

Екснападник збірної України та київського Динамо Артем Мілевський поділився своїми думками щодо матчу "молодіжки" проти однолітків з Данії.

Коментар публікує сайт Sport-express.ua.

Мілевський, який був срібним призером чемпіонату Європи 2006 року серед команд U-21, розповів, що переживає і активно стежить за матчами збірної. За його словами, "молодіжка" грала непогано, втім так і не досягнула позитивного результату.

"Я ще перед матчем попереджав і відзначав в інсті Бражка та Ваната, що Данія – це непростий суперник. Я дуже переживав, вболівав, але, звичайно, незадоволений результатом, хотів, щоб наші сьогодні перемогли, але Данія є Данія. Наші нормально грали, але результату здобути не вийшло. Тепер потрібно обов'язково перемагати Фінляндію, а з Нідерландами – що буде, те буде. Сподіваюся, переможемо" , – резюмував Мілевський.

У четвер, 12 червня, збірна України U-21 провела свій перший матч на молодіжному Євро-2025, поступившись команді Данії 2:3.

Наступний поєдинок збірна України зіграє 15 червня проти Фінляндії, а закриватиме груповий етап поєдинком проти Нідерландів, який запланований на 18 червня.

Раніше головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса прокоментував поразку команди від Данії у стартовому матчі групового етапу Євро-2025.