Тренер не буде ставити слабшого гравця: Довбик висловився про конкуренцію з Яремчуком
— 11 травня, 19:30
Артему Довбику легше грати, коли на позиції форварда у збірній України діє не лише він, а й Роман Яремчук.
Про це нападаючий Жирони розповів в інтерв'ю YouTube-каналу «Трендець».
«Є два молоді форварди, є Яремчук, який за збірну зіграв уже дуже багато матчів, забив дуже багато голів. Він є 5-м чи 4-м бомбардиром збірної. Тому конкуренція у нас здорова, а хто буде кращим – той і гратиме. Думаю, тренер собі не ворог і не ставитиме гравця, який на даному етапі слабший.
Якщо чесно, коли Роман виходить, то відразу з'являються моменти і в мене, і в нього. Тому я думаю, що фактор двох нападників десь робить нам кращим», – сказав Довбик.
Нагадаємо, у півфінальному матчі кваліфікації Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини Україна перевернула гру після того, як Роман Яремчук вийшов у пару до Артема Довбика.