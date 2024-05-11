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Тренер не буде ставити слабшого гравця: Довбик висловився про конкуренцію з Яремчуком

— 11 травня, 19:30
Тренер не буде ставити слабшого гравця: Довбик висловився про конкуренцію з Яремчуком

Артему Довбику легше грати, коли на позиції форварда у збірній України діє не лише він, а й Роман Яремчук.

Про це нападаючий Жирони розповів в інтерв'ю YouTube-каналу «Трендець».

«Є два молоді форварди, є Яремчук, який за збірну зіграв уже дуже багато матчів, забив дуже багато голів. Він є 5-м чи 4-м бомбардиром збірної. Тому конкуренція у нас здорова, а хто буде кращим – той і гратиме. Думаю, тренер собі не ворог і не ставитиме гравця, який на даному етапі слабший.
 Якщо чесно, коли Роман виходить, то відразу з'являються моменти і в мене, і в нього. Тому я думаю, що фактор двох нападників десь робить нам кращим», – сказав Довбик.

Нагадаємо, у півфінальному матчі кваліфікації Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини Україна перевернула гру після того, як Роман Яремчук вийшов у пару до Артема Довбика.

Довбик Збірна України з футболу Роман Яремчук

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