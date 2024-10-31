Челядін: Ворксла намагалася пресингувати Динамо

Півзахисник полтавської Ворскли Артем Челядін підбив підсумок матчу 1/8 фіналу Кубку України, в якому команда поступилася київському Динамо.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми відчували, що можемо дотиснути Динамо, адже провели хороший матч. Але хороший матч треба закріплювати хорошим результатом, а він виявився негативним. Тому поразка болюча, якщо чесно.

Ми не сідали вниз, намагалися пресингувати Динамо, відбирали м’ячі, атакували. Думаю, ми зіграли добре, просто припускалися помилок. Але помилки роблять усі. Треба підстраховувати один одного – будемо цього вчитися", – сказав Челядін.