Постраждав Шахтар: Бєсєдін забив гол за Ордабаси

Український нападник Артем Бєсєдін забив гол у чемпіонаті Казахстану.

Його клуб Ордабаси на виїзді здолав Шахтар Караганда з рахунком 3:2. Артем зробив рахунок 2:1. Для Бєсєдіна це третій гол цього сезону за 10 матчів КПЛ.

Форвард вийшов на поле з перших хвилин, тренер замінив його на 82-й хвилині. Ігор Пластун за Ордабаси відіграв весь матч, а Євген Макаренко вийшов на поле на 68-й хвилині.

Ордабаси після 16 туру посідають третє місце. На тижні клуб із Казахстану вилетів із Ліги конференцій.