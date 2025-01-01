21-разовий чемпіон Кіпру посилиться ексфорвардом збірної України

Колишній форвард київського Динамо та збірної України Артем Бєсєдін може стати гравцем кіпрської Омонії.

Про це пише SportTime.сy.

Повідомляється, що футболіст невдовзі прилетить на Кіпр, щоб підписати контракт. Сторони погодили всі формальності заочно.

Останнім клубом 29-річного нападника був Ордабаси з Казахстану. За цю команду він грав із літа 2023 року.

Омонія 21 раз ставала чемпіоном Кіпру і 16 разів вигравала кубок. Наразі команда йде на 4 місці.

В Україні виступав за Динамо та Металіст. На його рахунку 2 голи за 19 матчів у складі збірної України. Портал Transfermarkt оцінює Артема в 600 тисяч євро.

Нагадаємо, вінгер Динамо, який зараз виступає за іспанський клуб, може приєднатися до ЦСКА 1948.