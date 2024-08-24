Арсенал Зінченка та Евертон Миколенка чекають складні виїзні матчі: розклад матчів 2 туру АПЛ
Сьогодні, 24 серпня, відбудеться сім матчів другого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.
Зокрема, Арсенал, за який грає Олександр Зінченко, зіграє на виїзді проти Астон Вілли. Також виїзний матч проведе і Евертон із Віталієм Миколенком. "Ірисок" очікує виїзд до Тоттенгема.
14:30 Брайтон — Манчестер Юнайтед
17:00 Манчестер Сіті — Іпсвіч
17:00 Тоттенгем — Евертон
17:00 Фулгем — Лестер
17:00 Кристал Пелес — Вест Хем
17:00 Саутгемптон — Ноттінгем
19:30 Астон Вілла — Арсенал
У попередньому турі Евертон вдома зазнав розгромної поразки від Брайтона. "Іриски" на тижні представили третій комплект форми, а також посилили воротарську позицію досвідченим голкіпером.
Арсенал почав сезон домашньою перемогою над Вулвергемптоном. Зінченко у тій грі відіграв більше 60 хвилин.