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Арсенал Зінченка та Евертон Миколенка чекають складні виїзні матчі: розклад матчів 2 туру АПЛ

Руслан Травкін — 24 серпня, 07:36
Арсенал Зінченка та Евертон Миколенка чекають складні виїзні матчі: розклад матчів 2 туру АПЛ
Олександр Зінченко
Getty images

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться сім матчів другого туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зокрема, Арсенал, за який грає Олександр Зінченко, зіграє на виїзді проти Астон Вілли. Також виїзний матч проведе і Евертон із Віталієм Миколенком. "Ірисок" очікує виїзд до Тоттенгема.

Чемпіонат Англії — АПЛ
2 тур, 24 серпня

14:30 Брайтон — Манчестер Юнайтед

17:00 Манчестер Сіті — Іпсвіч

17:00 Тоттенгем — Евертон

17:00 Фулгем — Лестер

17:00 Кристал Пелес — Вест Хем

17:00 Саутгемптон — Ноттінгем

19:30 Астон Вілла — Арсенал

У попередньому турі Евертон вдома зазнав розгромної поразки від Брайтона. "Іриски" на тижні представили третій комплект форми, а також посилили воротарську позицію досвідченим голкіпером.

Арсенал почав сезон домашньою перемогою над Вулвергемптоном. Зінченко у тій грі відіграв більше 60 хвилин.

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