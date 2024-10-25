Талановитий вінгер Реала може стати одноклубником Зінченка

Талановитий 19-річний турецький вінгер мадридського Реала Арда Гюлер потрапив у сферу інтересів двох грандів Англійської Прем'єр-ліги.

Про це інформує Caught Offside.

Гравця не проти бачити у себе Ліверпуль та лондонський Арсенал, за який виступає українець Олександр Зінченко.

Джерело вказує, що турецький футболіст може розглянути можливість відходу з іспанського клубу через брак ігрового часу.

Ліверпуль бачить у Гюлері потенційне посилення на тлі невизначеності з майбутнім Мохаммеда Салаха, тоді як Арсенал розглядає його як можливу заміну Букайо Сака.

Контракт гравця з мадридським Реалом діє до 30 червня 2029 року, а його трансферна вартість за оцінкою Transfermarkt складає 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, Гюлер перейшов до Реала влітку 2023 року із Фенербахче за 20 мільйонів євро. Цього сезону хавбек взяв участь у 11 матчах за "вершкових" в усіх турнірах.