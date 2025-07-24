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Арсенал оголосив про трансфер Москери

Олександр Булава — 24 липня 2025, 20:46
Арсенал оголосив про трансфер Москери
Крістіан Москера
Арсенал

Центральний захисник Валенсії Крістіан Москера став гравцем Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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Оборонець підписав 5-річний контракт з "канонірами". Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією ВВС, трансфер іспанського гравця коштував Арсеналу 15 мільйонів євро, ще 5 мільйонів передбачено у вигляді бонусів.

Крістіан Москера – вихованець Валенсії. За іспанський клуб він вже зіграв 90 матчів. У сезоні-2024/25 іспанець колумбійського походження був основним у команді, яку спочатку очолював Рубен Бараха, а потім – Карлос Корберан. На його рахунку 41 матч за Валенсію у всіх турнірах. Transfermarkt оцінює Москеру в 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що форвард збірної Швеції та Спортинга Віктор Дьокереш близький до переходу в лондонський Арсенал.

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Арсенал Лондон

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