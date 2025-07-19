Арсенал випадково "анонсував" трансфер Москери під час презентації Мадуеке
Лондонський Арсенал напередодні презентував вінгера Челсі Ноні Мадуеке в якості новачка команди, але випадково "засвітив" ще одне своє підписання.
На популярному ресурсі Getty images за запитом з презентації англійця знайшлось фото, де Крістіан Москера сидить у футболці "канонірів" та записує інтерв'ю.
Втім, знімок згодом видалили, а пресслужба Арсенала жодним чином не відреагувала на цю оплошність.
Очікується, що "каноніри" заплатять за Москеру близько 20 мільйонів євро.
Крістіан Москера – вихованець Валенсії. За іспанський клуб він вже зіграв 90 матчів. У сезоні-2024/25 іспанець колумбійського походження був основним у команді, яку спочатку очолював Рубен Бараха, а потім – Карлос Корберан.
У минулому сезоні він зіграв 41 матч за Валенсію у всіх турнірах. Також Москера є гравцем молодіжної збірної Іспанії. Зокрема, у її складі брав участь у чемпіонаті Європи. Transfermarkt оцінює Москеру в 30 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, скільки Арсенал заплатить за Віктора Дьокереша.