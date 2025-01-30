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Зірка Брайтона може стати одноклубником Роналду

Володимир Максименко — 30 січня 2025, 19:15
Каору Мітома може стати одноклубником Роналду
Каору Мітома
Getty images

Один з лідерів Брайтона Каору Мітома взимку може змінити клуб та чемпіонат.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Саудівський Аль-Наср надіслав офіційний запит до представника АПЛ щодо атакувального півзахисника у розмірі 65 мільйонів євро, проте цю пропозицію "чайки" відхилили.

Японець є одним з найбажаніших футболістів для Аль-Насру, який має намір зробити все задля підписання Мітоми.

У сезоні-2024/25 27-річний вінгер зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав три результативні передачі.

Окрім Каоре, саудівський колектив зацікавлений також у Джоні Дурані та форварді Баєра Вікторі Боніфейсі.

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