Зірка Брайтона може стати одноклубником Роналду
Каору Мітома
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Один з лідерів Брайтона Каору Мітома взимку може змінити клуб та чемпіонат.
Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.
Саудівський Аль-Наср надіслав офіційний запит до представника АПЛ щодо атакувального півзахисника у розмірі 65 мільйонів євро, проте цю пропозицію "чайки" відхилили.
Японець є одним з найбажаніших футболістів для Аль-Насру, який має намір зробити все задля підписання Мітоми.
У сезоні-2024/25 27-річний вінгер зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав три результативні передачі.
Окрім Каоре, саудівський колектив зацікавлений також у Джоні Дурані та форварді Баєра Вікторі Боніфейсі.