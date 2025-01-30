Зірка Брайтона може стати одноклубником Роналду

Один з лідерів Брайтона Каору Мітома взимку може змінити клуб та чемпіонат.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Саудівський Аль-Наср надіслав офіційний запит до представника АПЛ щодо атакувального півзахисника у розмірі 65 мільйонів євро, проте цю пропозицію "чайки" відхилили.

🚨 EXCL: Al Nassr approach Brighton & Hove Albion with formal bid to sign Kaoru Mitoma. Proposal for Japan international winger €65m - formally rejected by #BHAFC. 27yo top target to fulfil #AlNassr aim of bolstering in wide attacking areas @TheAthleticFC https://t.co/gkGJxccleE — David Ornstein (@David_Ornstein) January 30, 2025

Японець є одним з найбажаніших футболістів для Аль-Насру, який має намір зробити все задля підписання Мітоми.

У сезоні-2024/25 27-річний вінгер зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів та віддав три результативні передачі.

Окрім Каоре, саудівський колектив зацікавлений також у Джоні Дурані та форварді Баєра Вікторі Боніфейсі.