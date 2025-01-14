Арсенал близький до підписання Зубіменді

Лондонський Арсенал близький до завершення трансферу півзахисника Реал Сосьєдаду Мартіна Зубіменді.

Про це повідомляє Самі Мокбель.

Сторони досягли згоди щодо суми переходу - 60 мільйонів євро. Втім, продовжується дискусія стосовного того, коли саме футболіст приєднається до "канонірів".

EXCLUSIVE: Arsenal to land Real Sociedad midfielder Martin Zubimendi at the end of the season. Details here: https://t.co/jJWMcez0Mw — Sami Mokbel (@SamiMokbel81_DM) January 14, 2025

Річ у тому, що баскський клуб хотів би зберегти Зубіменді до завершення сезону, в той час, як Арсеналу гравець потрібен прямо зараз.

У сезоні-2024/25 Зубіменді зіграв у 22 матчах у всіх турнірах, в яких забив один гола та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до нападника Ювентуса.