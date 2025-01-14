Арсенал близький до підписання Зубіменді
Мартін Зубіменді
Transfermarkt
Лондонський Арсенал близький до завершення трансферу півзахисника Реал Сосьєдаду Мартіна Зубіменді.
Про це повідомляє Самі Мокбель.
Сторони досягли згоди щодо суми переходу - 60 мільйонів євро. Втім, продовжується дискусія стосовного того, коли саме футболіст приєднається до "канонірів".
Річ у тому, що баскський клуб хотів би зберегти Зубіменді до завершення сезону, в той час, як Арсеналу гравець потрібен прямо зараз.
У сезоні-2024/25 Зубіменді зіграв у 22 матчах у всіх турнірах, в яких забив один гола та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до нападника Ювентуса.