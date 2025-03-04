Претендент на премію Пушкаша: гравчиня Тігрес відзначилася голом ударом "скорпіона"

У мексиканській Клаусурі трапився момент, який уже претендує на звання найкращого голу року!

У поєдинку між Тігрес та Чівас Гвадалахара вся розв’язка відбулася в другому таймі, і головною героїнею вечора стала півзахисниця Лісбет Овальє.

На 76-й хвилині Овальє отримала навісну передачу з флангу просто у штрафному майданчику. Але замість звичайного удару вона видала справжній шедевр – пробила по воротах ударом "скорпіона"!

Голкіпер навіть не встигла зреагувати, а трибуни вибухнули оваціями на честь сенсаційного взяття воріт.

Цей феєричний м’яч відкрив рахунок у матчі, і вже через кілька хвилин Тігрес забили вдруге, закріпивши перемогу.

Зазначимо, що Овальє проводить фантастичний сезон – у 31 матчі мексиканського чемпіоната вона вже забила 28 голів!

Раніше повідомлялося, що на минулорічній церемонії The Best від FIFA нападник Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо здобув нагороду імені Ференца Пушкаша за найкращий гол сезону.