Я пишаюся цим, – Туран прокоментував призначення в Шахтар

Новий головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував своє призначення в український клуб. Він має амбіції вигравати не лише внутрішні трофеї, але й перемагати в європейських турнірах.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Я пишаюся тим, що приєднався до Шахтаря – великого клубу з багатою історією та великими традиціями. Це команда, добре відома в усій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі. Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і у європейських турнірах", – сказав Туран.

Контракт Турана із Шахтарем чинний до літа 2027 року.

Нагадаємо, що 24 травня, одразу після нічийного матчу з Рухом (1:1), Шахтар оголосив про відставку Маріно Пушича з посади головного тренера. Туран своєю чергою залишив турецький Еюпспор, в якому працював з квітня 2023 року.

Команда ексхавбека "помаранчево-чорних" Тараса Степаненка під керівництвом 38-річного фахівця завершила сезон-2024/25 на шостому місці таблиці Суперліги, зупинившись в кроці від єврокубків.

Нагадаємо, що Шахтар завоював путівку до Ліги Європи сезону-2025/2026 завдяки успіху в фіналі Кубку України, де "гірники" по пенальті здолали Динамо Київ.