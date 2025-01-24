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Барселона продовжила контракт з ключовим гравцем

Олександр Булава — 24 січня 2025, 01:10
Рональд Араухо підписав нову угоду з Барселоною
Рональд Араухо
Getty Images

Захисник Барселони Рональд Араухо підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Угода розрахована до літа 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Нагадаємо, оборонець був близьким до переходу в Ювентус. Повідомлялося, що на рішення гравця залишитися у Барселоні вплинув директор клубу Деко.

Уругваєць приєднався до каталонського клубу у 2018 році, коли перейшов з Бостон Рівер за майже 400 тис євро. У нинішньому сезоні він зіграв лише у трьох матчах через травму підколінного сухожилля. При цьому все одно відзначився однією результативною передачею.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта звинуватив Ла Лігу у спрбі дестабілізувати "синьо-гранатових".

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Рональд Араухо

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