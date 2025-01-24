Барселона продовжила контракт з ключовим гравцем

Захисник Барселони Рональд Араухо підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Угода розрахована до літа 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Нагадаємо, оборонець був близьким до переходу в Ювентус. Повідомлялося, що на рішення гравця залишитися у Барселоні вплинув директор клубу Деко.

Ronald Araujo renews contract with FC Barcelona until 2031! 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2025

Уругваєць приєднався до каталонського клубу у 2018 році, коли перейшов з Бостон Рівер за майже 400 тис євро. У нинішньому сезоні він зіграв лише у трьох матчах через травму підколінного сухожилля. При цьому все одно відзначився однією результативною передачею.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта звинуватив Ла Лігу у спрбі дестабілізувати "синьо-гранатових".