АПЛ пояснила, чому гравець Брайтона не отримав червону картку за спробу вдарити Ярмолюка

Англійська Прем'єр-ліга виступила із заявою, в якій пояснила, чому Жоао Педро не отримав червону картку за спробу вдарити Єгора Ярмолюка.

Про це повідомляє Premier League Match Centre.

#BHABRE 75’



The referee’s call of no red card to João Pedro for violent conduct was checked and confirmed by VAR, who deemed the referee’s call was not clearly and obviously wrong. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) December 27, 2024

АПЛ наголосила, що рішення не показувати червону картку зумовлене тим, що рух рукою був спрямованим на виплеск емоцій, а не спроба вдарити українського футболіста.

Окрім того, пресслужба чемпіонату зазначила, що рішення не є помилковим.

Головний тренер "бджіл" Томас Франк залишився вкрай незадоволеним таким рішенням судді.

"Я вважаю, що це червона картка. Ти не можеш просто так розмахувати руками. Байдуже, попав ти по гравцю чи ні, за всіма правилами це червона", – резюмував спеціаліст.

Після 18 турів АПЛ Брентфорд займає 11 місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 24 очки.

Наступний матч підопічні Франка зіграють першого січня – суперником стане лондонський Арсенал.

Раніше повідомлялось, що Брайтон запланував реконструкцію стадіону.