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Клуб АПЛ запланував реконструкцію свого домашнього стадіону

Олексій Мурзак — 25 грудня 2024, 20:54
Клуб АПЛ запланував реконструкцію свого домашнього стадіону
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Клуб Англійської Прем'єр-ліги Брайтон оголосив про масштабну реконструкцію свого домашнього стадіону "American Express".

Про це повідомляє ВВС.

Проєкт вартістю 40 млн фунтів стерлінгів передбачає суттєві зміни в інфраструктурі стадіону, покращення умов для вболівальників та збільшення загальної місткості.

Для домашніх вболівальників буде побудований новий ярус, що збільшить загальну місткість стадіону до 32 500 місць. Також буде розширено клубний магазин і оновлено внутрішні приміщення арени.

Наразі Брайтон знаходиться на 10 сходинці турнірної таблиці АПЛ з 25 балами. У 18-му турі "чайки" зіграють проти Брентфорда, за який виступає український півзахисник Андрій Ярмолюк.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Брентфорд

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