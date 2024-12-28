Ганебний вчинок від бразильця: Ярмолюк ледь не отримав ліктем у голову у матчі з Брайтоном

У п’ятницю, 27 грудня, відбувся матч 18-го туру англійської Прем’єр-ліги між Брайтоном та Брентфордом. Попри очікування вболівальників, поєдинок завершився нульовою нічиєю, але одна з подій матчу привернула особливу увагу.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк розпочав гру на лаві запасних Брентфорда, проте отримав шанс проявити себе на полі, вийшовши на заміну на 72-й хвилині. Лише через три хвилини після його появи відбувся скандальний епізод.

Гравець Брайтона Жоао Педро у боротьбі намагався вдарити Ярмолюка ліктем у обличчя. На щастя, удару вдалося уникнути, проте інцидент потрапив у поле зору VAR. Утім, попри очевидну неспортивну поведінку, головний суддя вирішив не карати бразильця, залишивши його без жовтої картки.

Absolutely crazy from Joao Pedro.



I'm sending him off for this. Don't care if he didn't make any contact. #BHABRE pic.twitter.com/atmukmzwVY — G. Pirlo (@GingerPirlo_) December 27, 2024

Ця ситуація викликала дискусії серед уболівальників та футбольних експертів, адже поведінка Жоао Педро могла завершитися серйозною травмою для молодого українця.

Невідомо, чи буде ситуація переглянута пізніше дисциплінарним комітетом, але цей момент став одним із найобговорюваніших у матчі.