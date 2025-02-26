Бетіс успішно оскаржив червону картку Антоні напередодні матчу з Реалом

Вінгер Бетіса Антоні зможе зіграти проти мадридського Реала в матчі 26 туру Ла Ліги попри червону картку, яку він отримав напередодні.

Про це повідомляє пресслужба "вердібланкос".

Клуб успішно оскаржив видалення футболіста, яке він отримав в поєдинку з Хетафе. Тоді Антоні грубо порушив правила на 90+5 хвилині, зробивши небезпечний, хоча й не грубий підкат ззаду.

😀😀😀



La cara que se te queda cuando sabes que Antony jugará finalmente el #RealBetisRealMadrid.



El Comité de Competición atiende las alegaciones del club… ¡y retira la tarjeta roja! pic.twitter.com/fXFfK8Z9Bm — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 26, 2025

Нагадаємо, гравець приєднався до Бетіса взимку цього року, на правах оренди залишивши Манчестер Юнайтед.

У складі "огірків" Антоні зіграв чотири матчі, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Матч між Реалом та Бетісом відбудеться у суботу, першого березня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Раніше 25-річний футболіст заявив, що він абсолютно щасливий у своєму поточному клубі.