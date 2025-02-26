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Бетіс успішно оскаржив червону картку Антоні напередодні матчу з Реалом

Володимир Максименко — 26 лютого 2025, 13:14
Бетіс успішно оскаржив червону картку Антоні напередодні матчу з Реалом
Антоні
Getty images

Вінгер Бетіса Антоні зможе зіграти проти мадридського Реала в матчі 26 туру Ла Ліги попри червону картку, яку він отримав напередодні.

Про це повідомляє пресслужба "вердібланкос".

Клуб успішно оскаржив видалення футболіста, яке він отримав в поєдинку з Хетафе. Тоді Антоні грубо порушив правила на 90+5 хвилині, зробивши небезпечний, хоча й не грубий підкат ззаду.

Нагадаємо, гравець приєднався до Бетіса взимку цього року, на правах оренди залишивши Манчестер Юнайтед.

У складі "огірків" Антоні зіграв чотири матчі, в яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Матч між Реалом та Бетісом відбудеться у суботу, першого березня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Раніше 25-річний футболіст заявив, що він абсолютно щасливий у своєму поточному клубі.

Антоні Бетіс Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

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