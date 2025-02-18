Щасливий, – Антоні прокоментував свої виступи за Бетіс
Антоні
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Вінгер Бетіса Антоні, права на якого належать Манчестер Юнайтед, прокоментував свої вдалі виступи у складі команди Ла Ліги.
Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.
"Найголовніше в життя – бути щасливим, а я щасливий у Бетісі. Все відбувається природно.
Тут я можу показувати той футбол, який привів мене у Європу", – розповів Антоні.
Нагадаємо, бразилець пішов в оренди до Бетіса цієї зими та у чотрьох матчах за "вердібланкос" забив три голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше Антоні заявляв, що був упевненим, що зможе реанімувати свою кар'єру в Іспанії.