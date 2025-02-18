Щасливий, – Антоні прокоментував свої виступи за Бетіс

Вінгер Бетіса Антоні, права на якого належать Манчестер Юнайтед, прокоментував свої вдалі виступи у складі команди Ла Ліги.

Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Найголовніше в життя – бути щасливим, а я щасливий у Бетісі. Все відбувається природно. Тут я можу показувати той футбол, який привів мене у Європу", – розповів Антоні.

🇧🇷 Antony: “The most important thing is to be happy and I am very happy at Real Betis. Things happen naturally!”.



“Here I can show the football that brought me to Europe”. pic.twitter.com/vwy3WMZJ90 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2025

Нагадаємо, бразилець пішов в оренди до Бетіса цієї зими та у чотрьох матчах за "вердібланкос" забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше Антоні заявляв, що був упевненим, що зможе реанімувати свою кар'єру в Іспанії.