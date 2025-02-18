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Щасливий, – Антоні прокоментував свої виступи за Бетіс

Володимир Максименко — 18 лютого 2025, 12:05
Щасливий, – Антоні прокоментував свої виступи за Бетіс
Антоні
Getty images

Вінгер Бетіса Антоні, права на якого належать Манчестер Юнайтед, прокоментував свої вдалі виступи у складі команди Ла Ліги.

Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Найголовніше в життя – бути щасливим, а я щасливий у Бетісі. Все відбувається природно.

Тут я можу показувати той футбол, який привів мене у Європу", – розповів Антоні.

Нагадаємо, бразилець пішов в оренди до Бетіса цієї зими та у чотрьох матчах за "вердібланкос" забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше Антоні заявляв, що був упевненим, що зможе реанімувати свою кар'єру в Іспанії.

Антоні Бетіс Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Манчестер Юнайтед

Антоні

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