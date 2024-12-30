Бетіс хоче орендувати одне з найдорожчих придбань в історії Манчестер Юнайтед
Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні залишок нинішнього сезону може провести в іспанській Ла Лізі.
Про це повідомляє Transfer News Live з посиланням на ABC de Sevilla.
За інформацією джерела, на манкуніанців вийшов Бетіс, який запропонував їм варіант із орендою 24-річного бразильця.
До того ж, команда Мануеля Пеллегріні готова взяти на себе частину зарплати футболіста, який не має ігрової практики на "Олд Траффорд".
Манчестер Юнайтед придбав Антоні у Аякса влітку 2022 року за 95 мільйонів євро.
Цього сезону гравець взяв участь в 11 поєдинках (349 хвилин) та відзначився всього одним голом з пенальті у ворота Барнслі (7:0) у матчі Кубку ліги.
Раніше стало відомо, що Маркус Рашфорд був проблемою для кожного тренера "червоних дияволів", який працював на чолі команди.