Антоні: Я на 100% був упевнений, що буду щасливий в Бетісі

Новачок іспанського Бетіса Антоні був упевнений, що буде щасливим після переходу з Манчестер Юнайтед.

Його слова передає Marca.

"Я був дуже налаштований, коли з'явилася можливість перейти в Бетіс. Я все продумав до дрібниць. У своєму серці я був на 100 відсотків упевнений, що буду тут щасливий", – сказав Антоні.

Гравець також прокоментував гол у ворота бельгійського Гента в плейоф Ліги Європи. Він розповів, що відпрацьовує такі удари на тренуваннях.

"Я дуже радий, навіть більше за перемогу, ніж за гол. Найголовніше, що ми виграли. Дуже радий забити гол, енергія дуже хороша і тепер ми повинні працювати, щоб другий матч був також хорошим. Я багато працював над таким ударом на тренуваннях. Зазвичай я забиваю такі голи, і я дуже щасливий".

Нагадаємо, Антоні виступатиме за Бетіс на правах оренди. Раніше повідомлялося, що Бетіс не матиме опції викупу контракту, а манкуніанці покриватимуть частину зарплати футболіста.

За стартові три гри у складі Бетіса на рахунку футболіста 2 забитих м'ячі.