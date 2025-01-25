Бетіс орендував вінгера Манчестер Юнайтед
Антоні
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Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні на правах оренди перейшов у іспанський Бетіс.
Про це повідомила пресслужба англійського клубу.
Угода з 24-річним бразильським футболістом розрахована до кінця поточного сезону.
Раніше повідомлялося, що Бетіс не матиме опції викупу контракту, а манкуніанці покриватимуть частину зарплати футболіста.
У нинішньому сезоні Антоні взяв участь у 14 матчах, награвши у сумі всього 401 хвилину. На його рахунку один гол з пенальті у матчі Кубку ліги проти Барнслі (7:0).
Манчестер Юнайтед купив Антоні влітку 2022 року за 95 мільйонів євро з Аякса.