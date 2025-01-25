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Бетіс орендував вінгера Манчестер Юнайтед

Олексій Мурзак — 25 січня 2025, 20:21
Бетіс орендував вінгера Манчестер Юнайтед
Антоні
x.com/ManUtd

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні на правах оренди перейшов у іспанський Бетіс.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Угода з 24-річним бразильським футболістом розрахована до кінця поточного сезону.

Раніше повідомлялося, що Бетіс не матиме опції викупу контракту, а манкуніанці покриватимуть частину зарплати футболіста.

У нинішньому сезоні Антоні взяв участь у 14 матчах, награвши у сумі всього 401 хвилину. На його рахунку один гол з пенальті у матчі Кубку ліги проти Барнслі (7:0).

Манчестер Юнайтед купив Антоні влітку 2022 року за 95 мільйонів євро з Аякса.

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