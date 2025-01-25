Бетіс орендував вінгера Манчестер Юнайтед

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні на правах оренди перейшов у іспанський Бетіс.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Угода з 24-річним бразильським футболістом розрахована до кінця поточного сезону.

🇧🇷 @Antony00 has joined Spanish side Real Betis on loan until the end of 2024/25.



We wish him the best of luck 👊#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 25, 2025

Раніше повідомлялося, що Бетіс не матиме опції викупу контракту, а манкуніанці покриватимуть частину зарплати футболіста.

У нинішньому сезоні Антоні взяв участь у 14 матчах, награвши у сумі всього 401 хвилину. На його рахунку один гол з пенальті у матчі Кубку ліги проти Барнслі (7:0).

Манчестер Юнайтед купив Антоні влітку 2022 року за 95 мільйонів євро з Аякса.