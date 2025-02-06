Зірковий вінгер Манчестер Юнайтед пояснив перехід у Бетіс
Бразильський вінгер Манчестер Юнайтед Антоні пояснив перехід на правах оренди в іспанський Бетіс.
Цитує гравця Marca.
"У мене були пропозиції, але коли з’явився Бетіс, ми з дружиною поговорили, і я відчув впевненість у своєму серці, що змусило мене почуватися невимушено. Я дуже радий бути тут і сподіваюся досягти тут багатьох цілей.
Я хочу повернутися до своєї найкращої форми, це перший крок до того, щоб бути щасливим і задоволеним. Тут моя сім’я і я щасливі. Тепер ми маємо працювати день у день, щоб бути на найкращому рівні та допомагати команді.
У мене було кілька важких моментів, але ми повинні поважати процес. Я пройшов через неприємні речі, і, щоб залишитися в Бетісі надовше, мені доведеться поговорити з президентом. Наразі насолоджуюся кожним днем, допомагаючи голами та результативними передачами", – розповів Антоні.
Раніше повідомлялося, що Бетіс не матиме опції викупу контракту, а манкуніанці покриватимуть частину зарплати футболіста.
У нинішньому сезоні Антоні взяв участь у 14 матчах, награвши у сумі всього 401 хвилину. На його рахунку один гол з пенальті у матчі Кубку ліги проти Барнслі (7:0).
Манчестер Юнайтед купив Антоні влітку 2022 року за 95 мільйонів євро з Аякса.