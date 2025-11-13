Збірна України завітає в гості до Франції в матчі кваліфікації ЧС-2026
Сьогодні, 13 листопада, розпочинається черговий раунд відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.
Зокрема 5 тур кваліфікації проведе збірна України. Підопічні Сергія Реброва завітають в гості до лідера квартету, Франції.
Зустріч відбудеться в Парижі на стадіоні "Парке де Пренс", Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Кваліфікація ЧС-2026
13 листопада
Група D
19:00. Ісландія – Азербайджан
21:45. Франція – Україна
Група F
19:00. Вірменія – Угорщина
21:45. Ірландія – Португалія
Група I
19:00. Норвегія – Естонія
21:45. Молдова – Італія
Група K
21:45. Англія – Сербія
21:45. Андорра – Албанія