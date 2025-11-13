Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Збірна України завітає в гості до Франції в матчі кваліфікації ЧС-2026

Станіслав Лисак — 13 листопада 2025, 09:28
Збірна України завітає в гості до Франції в матчі кваліфікації ЧС-2026
УАФ

Сьогодні, 13 листопада, розпочинається черговий раунд відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.

Зокрема 5 тур кваліфікації проведе збірна України. Підопічні Сергія Реброва завітають в гості до лідера квартету, Франції.

Читайте також :
Відео Побачити Париж і вижити: прев'ю матчу Франція – Україна

Зустріч відбудеться в Парижі на стадіоні "Парке де Пренс", Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Кваліфікація ЧС-2026
13 листопада
Група D

19:00. Ісландія – Азербайджан
21:45. Франція – Україна

Група F

19:00. Вірменія – Угорщина
21:45. Ірландія – Португалія

Група I

19:00. Норвегія – Естонія
21:45. Молдова – Італія

Група K

21:45. Англія – Сербія
21:45. Андорра – Албанія

Збірна України з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Франція – Україна: де дивитися матч кваліфікації чемпіонату світу-2026
Українська бригада арбітрів розсудить матч кваліфікації ЧС-2026 Молдова – Італія
Збірна України U-19 розгромила Албанію у кваліфікації чемпіонату Європи 2026
Це не буде легкий матч, – Мбаппе висловився про поєдинок проти України
Дешам: Матч з Україною може забезпечити нам участь у чемпіонаті світу

Останні новини