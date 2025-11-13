Збірна України завітає в гості до Франції в матчі кваліфікації ЧС-2026

Сьогодні, 13 листопада, розпочинається черговий раунд відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026.

Зокрема 5 тур кваліфікації проведе збірна України. Підопічні Сергія Реброва завітають в гості до лідера квартету, Франції.

Зустріч відбудеться в Парижі на стадіоні "Парке де Пренс", Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Кваліфікація ЧС-2026

13 листопада

Група D

19:00. Ісландія – Азербайджан

21:45. Франція – Україна

Група F

19:00. Вірменія – Угорщина

21:45. Ірландія – Португалія

Група I

19:00. Норвегія – Естонія

21:45. Молдова – Італія

Група K

21:45. Англія – Сербія

21:45. Андорра – Албанія