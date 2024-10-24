Не набити гулі в спекотному Стамбулі. Україна битиметься за путівку на Євро без травмованої воротарки

У п’ятницю, 25 жовтня, у Стамбулі на арені "Есенлер" жіноча збірна України з футболу зіграє перший матч першого раунду плейоф до Євро-2025. Суперник – збірна Туреччини. Протистояння складається з двох матчів. Повторний, номінально домашній поєдинок відбудеться 29 жовтня у Молдові, у Кишиневі.

Зазначимо, що навіть переможна дуель проти туркинь ще не гарантує поїздки до Швейцарії у наступному році. Бо в другому раунді треба буде зіграти з переможцем пари Бельгія – Греція.

Заключну підготовку до матчу в Стамбулі команда Володимира П’ятенка проводила в Анталії. За словами головного тренера, дівчата в доброму гуморі та ігровому тонусі, але є певні кадрові втрати. Зокрема, не зможе зіграти воротарка Колоса Дар’я Келюшик – в неї перелом пальця руки.

Келюшик є однією з ключових гравчинь, адже грала в шести останніх матчах відбору. Та отримала хорошу міжнародну практику в матчах Колоса у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса та Брондбю. Також через травму коліна не зможе допомогти команді захисниця Марина Шайнюк.

"На жаль, травми, таке буває. Але це збірна, і кожна має замінити кожну. Повернулися футболістки, які вже давно не були в розташуванні збірної. У Юлії Шевчук була травма хрестоподібної зв'язки коліна, але відновилася і повернулася. Знову в обоймі Вікторія Гірин та Натія Панцулая", – сказав головний тренер в коментарі Суспільному.

Жіноча збірна України з футболу Дан Балашов

Володимир П’ятенко вважає, що збірна Туреччини хоч і не належить до еліти жіночого футболу, але помітно прогресує.

"Вони додали індивідуально та командно. Швидкі фланги, досвідчений захист. Воротарка, капітанка команди дуже добре виділяється. Швидко переходять з оборони в атаку", – сказав наставник "синьо-жовтих".

До речі, в складі турецької збірної виступає гравчиня Бірґюл Садікоглу, яка раніше виступала за український Житлобуд-1.

Зазначимо, що збірна України лише раз виступала у фіналі Євро, це було ще 15 років тому. Збірна Туреччини на таких масштабних форумах ще не грала. Між собою суперниці грали чотири рази. В усіх поєдинках були сильнішими саме українки.

Нагадаємо, у рейтингу ФІФА Туреччина посідає 58-му позицію, Україна йде на 35 місці.

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Трансляція – на Суспільному.