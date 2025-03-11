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Динамо екзаменуватиме Зорю, Карпати приймуть Шахтар у 21 турі УПЛ

Руслан Травкін — 11 березня 2025, 08:05
Динамо екзаменуватиме Зорю, Карпати приймуть Шахтар у 21 турі УПЛ

У вівторок, 11 березня, відбудеться 4 матчі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

О 13:00 Олександрія, яка все ще зберігає чудові шанси на нагороди кращого ґатунку, ніж бронза, прийматиме київську Оболонь. Колектив Руслана Ротаня минулого туру здобув мінімальну перемогу над Колосом. Кияни зазнали поразки від Зорі.

Луганський клуб цього туру також буде грати проти столичної команди, але цього разу опонентом буде Динамо. "Біло-сині" завдяки курйозному автоголу на виїзді переграли ЛНЗ.

Одночасно з матчем Динамо – Зоря розпочнеться зустріч між Вересом та Полісся. Житомирський клуб після відновлення чемпіонату ще не програвав, здобувши дві перемоги при одній нічиїй.

Закриватиме ігровий день поєдинок у Львові, де місцеві Карпати прийматимуть Шахтар. У 20 турі "леви" в Полтаві розписали мир із Ворсклою, а "гірники" завдяки голу від Бондаренка врятували гру з Кривбасом.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25
21 тур, 11 березня

13:00 Олександрія – Оболонь

15:30 Динамо – Зоря

15:30 Верес – Полісся

18:00 Карпати – Шахтар

Нагадаємо, наразі лідером таблиці є Динамо – команда Шовковського здобула 50 очок. Олександрія відстає на 6 балів і йде другою. Шахтар набра 40 очок, але "помаранчево-чорні" мають гру в запасі.

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