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Англія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 11 жовтня, 09:48
Англія U-21 – Україна U-21: онлайн-трансляція
УАФ

У п'ятницю, 11 вересня, молодіжна збірна України з футболу проведе гостьовий матч дев'ятого туру кваліфікації Євро-2025 проти однолітків з Англії.

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Поєдинок відбудеться на стадіоні "Дін Корт" у місті Борнмут. Початок – о 21:45 за київським часом.

Дивіться трансляцію від Української асоціації футболу в прямому етері на Чемпіоні.

Після восьми турів Україна впевнено очолює турнірну таблицю групи з 8 перемогами без нічиїх і поразок, маючи в активі 24 очки. Друге місце з 19 балами посідає Англія.

Додамо, що у фінальну частину Євро-2025 вийдуть безпосередньо дев'ять переможців груп, а також три збірні з найкращими показниками з тих, хто посяде другі місця. Інші шість володарів других місць розіграють між собою ще три путівки до фінальної частини.

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