Ярмоленко: Навіть у найсміливіших мріях не міг уявити, що стану частиною історії Динамо

Легенда київського Динамо Андрій Ярмоленко розповів, що з дитинства мріяв грати за "біло-синіх", проте не міг уявити, що стане частиною історії цього клубу.

Його слова передає ФК Гамбург.

"Динамо – найпопулярніший клуб в Україні. Сотні тисяч хлопців мріють грати тут, і я не був винятком. Але навіть у найсміливіших мріях я ніколи не міг уявити, що одного дня стану частиною історії клубу. Відчуття, коли вболівальники Динамо в ейфорії вигукують твоє ім'я, або коли ти піднімаєш трофей у футболці цього великого клубу, неможливо передати словами", – сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, нещодавно 35-річний вінгер став четвертим гравцем Динамо, якому підкорилася позначка 250 матчів у чемпіонаті України. Раніше це вдавалося Владиславу Ващуку (254 поєдинки), Олегу Гусєву (296) та нинішньому головному тренеру киян Олександру Шовковському (426).

Загалом за Динамо Ярмоленко зіграв 375 матчів, забив 149 м'ячів та віддав 95 результативних передач. Він сьомий в історії за кількістю поєдинків та третій за кількістю голів.