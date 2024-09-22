Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмоленко провів ювілейний матч у чемпіонаті України

Ігор Чернявський — 22 вересня, 02:15
Ярмоленко провів ювілейний матч у чемпіонаті України
ФК Динамо

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко провів 250-й матч в елітному дивізіоні українського футболу.

Про це "біло-сині" повідомили на своєму сайті.

Ювілейним став поєдинок 7 туру Української Прем’єр-ліги проти Руху. Динамо не вдалося відзначити нове досягнення Ярмоленка перемогою – гра завершилася нульовою нічиєю. Кияни вперше втратили очки в чемпіонаті України-2024/25.

34-річний вінгер став четвертим гравцем Динамо, якому підкорилася позначка 250 матчів у чемпіонаті. Раніше це вдавалося Владиславу Ващуку (254 поєдинки), Олегу Гусєву (296) та нинішньому головному тренеру киян Олександру Шовковському (426).

Нагадаємо, нещодавно Ярмоленко отримав тренерський диплом категорії А від УЄФА.

Динамо Київ Рух Чемпіонат України, УПЛ Андрій Ярмоленко

Динамо Київ

Динамо зіграло внічию з Рухом: огляд матчу УПЛ
"Жодних комплексів у нас немає": наставник Руха прокоментував нічию з Динамо у 7 турі УПЛ
Шовковський: Волошин та Михайленко з Лаціо не зіграють
Динамо зіграло внічию з Рухом у матчі 7 туру УПЛ
Динамо Київ – Рух Львів: де дивитися матч УПЛ

Останні новини