Ярмоленко провів ювілейний матч у чемпіонаті України

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко провів 250-й матч в елітному дивізіоні українського футболу.

Про це "біло-сині" повідомили на своєму сайті.

Ювілейним став поєдинок 7 туру Української Прем’єр-ліги проти Руху. Динамо не вдалося відзначити нове досягнення Ярмоленка перемогою – гра завершилася нульовою нічиєю. Кияни вперше втратили очки в чемпіонаті України-2024/25.

34-річний вінгер став четвертим гравцем Динамо, якому підкорилася позначка 250 матчів у чемпіонаті. Раніше це вдавалося Владиславу Ващуку (254 поєдинки), Олегу Гусєву (296) та нинішньому головному тренеру киян Олександру Шовковському (426).

Нагадаємо, нещодавно Ярмоленко отримав тренерський диплом категорії А від УЄФА.