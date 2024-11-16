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Ярмолюк може стати представником 10-го клубу АПЛ у збірній України й оновити рекорд

Андрій Кудирко — 16 листопада 2024, 10:30
ФК Брентфорд
Ярмолюк може стати представником 10-го клубу АПЛ у збірній України й оновити рекорд

Якщо у листопадових матчах Ліги націй УЄФА у складі збірної України зіграє 20-річний півзахисник Єгор Ярмолюк, його Брентфорд стане 10-м клубом АПЛ, представленим у нашій національній команді. І за цим показником в клубному рейтингу збірної футбольна ліга Англії зрівняється з Іспанією. А попереду з цивілізованих країн (сусідів 404 винесемо за дужки) буде тільки Німеччина – вона має 12 клубів, гравці яких виступали у головній команді України.

Першим англійським клубом у біографії національної збірної України став у вересні 1999 року лондонський Арсенал, а першим представником АПЛ у національній команді – Олег Лужний.

Хоча піонером цілком міг стати інший українець – Олександр Євтушок, який ще у березні 1997-го дебютував у складі скромного Ковентрі. Але в АПЛ наш центральний захисник не закріпився, провів тільки три матчі і повернувся в Україну, де, до речі, мав дуже непоганий авторитет і викликався до національної команди. Але виключно від вітчизняних клубів — Карпати (1994–1995), Дніпро (1995), знову Карпати (1998).

Загалом з Англії до збірної України запрошувалися дев’ять футболістів з дев’яти клубів. Причому двоє представляли два клуби (Олег Лужний та Олександр Зінченко), а в двох клубах виступали по два гравці національної команди (Арсенал – Олег Лужний та Олександр Зінченко, Челсі – Андрій Шевченко та Михайло Мудрик). Ярмолюк та Брентфорд мають бути під №10 в обох списках.

Хронологія дебютних матчів представників англійських клубів у національній збірній України

1. АРСЕНАЛ Лондон

04.09.1999 – Олег ЛУЖНИЙ

Олег Лужний

Олег Лужний

ФК Арсенал Лондон

Перший матч за головну команду України, представляючи Арсенал, Олег Лужний провів вже у 31-річному віці, а загалом від цього клубу зіграв 21 матч (1999–2003).

У березні 2023 року лондонський клуб отримав другого гравця збірної України – 26-річного Олександра Зінченка (16 матчів, 1 гол у збірній, представляючи Арсенал).

2. ТОТТЕНГЕМ Лондон

02.09.2000 – Сергій РЕБРОВ

Через рік після Лужного до АПЛ з київського Динамо перебрався 26-річний Сергій Ребров. Нинішній головний тренер національної команди України провів у її складі 18 матчів, представляючи лондонський Тоттенгем, забив 1 гол (2000–2002).

3. ВУЛВЕРГЕМПТОН

06.09.2003 – Олег ЛУЖНИЙ

Після чотирьох продуктивних сезонів в Арсеналі український захисник перебрався до більш скромного Вулвергемптона і, представляючи його, у 35 років провів за національну команду два матчі у вересні 2003-го. То були останні матчі легендарного капітана за збірну, який став першим, хто зіграв за головну команду України, представляючи два клуби АПЛ (Арсенал та Вулвергемптон) у її складі.

4. ЧЕЛСІ Лондон

06.09.2006 — Андрій ШЕВЧЕНКО

Після Чемпіонату світу 2006 року Андрій Шевченко за 40 з гаком мільйонів євро перейшов з Мілану, в якому став одним з найкращих бомбардирів в історії клубу, в Челсі. Для футболіста, який готувався відсвяткувати 30-річчя — дуже пристойний показник. Гравцем Челсі він провів за збірну 14 матчів, забив 6 голів (2006—2008, 2009).

А у березні 2023 року лондонський клуб отримав другого футболіста збірної України — 22-річного Михайла Мудрика, який до сьогоднішнього дня провів за Челсі 18 матчів, забив 3 голи.

5. ЛІВЕРПУЛЬ

22.08.2007 – Андрій ВОРОНІН

Андрій Воронін

Андрій Воронін

ФК Ліверпуль

У 2007-му на правах вільного агента з німецького Баєра до Ліверпуля переїхав інший зірковий український футболіст того часу – Андрій Воронін. В збірній України, представляючи Ліверпуль, він вперше зіграв у 28 років, загалом провів 12 матчів, забив 1 гол (2007—2008, 2009).

6. МАНЧЕСТЕР СІТІ

02.09.2017 – Олександр ЗІНЧЕНКО

Майже 10 років розділили появу в біографії національної збірної України п’ятого та шостого представника клубу АПЛ. Перервав засуху Олександр Зінченко – за кілька місяців до 21-річчя випускник академії Шахтаря став першим гравцем Манчестер Сіті у нашій головній команді. Він провів у її складі 41 матч, забив 7 голів (2017—2022). За кількістю ігор у збірній України від одного англійського клубу Зінченко — №1.

7. ВЕСТ ГЕМ Лондон

06.09.2018 – Андрій ЯРМОЛЕНКО

До лондонського клубу Андрій Ярмоленко переїхав після одного сезону в дортмундській Боруссії, а гравцем Вест Гему дебютував у національній команді майже у 29 років. Цей період кар’єри у складі збірної у Ярмоленка вийшов доволі продуктивним – 32 матчі, 10 голів (2018—2022). Він – найкращий бомбардир будь-якого англійського клубу в головній команді України.

8. ЕВЕРТОН Ліверпуль

01.06.2022 – Віталій МИКОЛЕНКО

Перший вихід Віталія Миколенка у складі збірної України у якості гравця Евертону міг відбутися наприкінці березня 2022-го, але завадили росіяни, які розпочали фазу повномасштабного вторгнення в Україну. Матчі плейоф відбору ЧС-2022 нашої команди були відкладені на червень, Миколенко вперше за збірну від Евертону зіграв через кілька днів після свого 23-річчя. А загалом провів гравцем нинішнього свого клубу за головну команду України 23 матчі, 1 гол (2022–2024).

9. БОРНМУТ

12.06.2023 – Ілля ЗАБАРНИЙ

Представляючи Динамо у національній команді України, Ілля Забарний провів 24 матчі (2020—2022). Наразі в його активі – ще плюс 19 матчів, 1 гол (2023—2024) за збірну від Борнмута. Разом – вже 43 матчі, а цьому талановитому центральному захиснику – лише 22 (!) роки. Гравцем англійського клубу в головній команді України він дебютував за кілька місяців до 21-річчя.

10. БРЕНТФОРД Лондон

Листопад 2024-го – Єгор ЯРМОЛЮК

Ще один український вундеркінд має шанс оновити рекорд і стати наймолодшим дебютним представником англійського клубу в національній збірній України. Олександр Зінченко дебютував у 20 років та 261 день, а Ярмолюку 16 листопада буде 20 років та 260 днів. Але для оновлення рекорду потрібно вийти на поле.

Андрій КУДИРКО

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