Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Легенда Шахтаря: Найближчі матчі Ліги чемпіонів покажуть – чи провальний сезон для клубу

Руслан Травкін — 1 жовтня, 19:16
Легенда Шахтаря: Найближчі матчі Ліги чемпіонів покажуть – чи провальний сезон для клубу
Андрій Воробей
Шахтар

Легенда донецького Шахтаря Андрій Воробей оцінив роботу Маріно Пушича цього сезону на чолі "гірників".

Про це він сказав у коментарі "Українському Футболу".

"Чи варто звільняти Пушича? Це вирішувати керівництву, але зараз результату немає. Найближчі дві-три гри в Лізі чемпіонів покажуть – провальний сезон для Шахтаря чи ні. Тоді й вирішиться доля Пушича", – сказав Воробей.

Також він поділився своїми очікуваннями від гри проти Аталанти.

"Перш за все, я чекаю позитивного результату, але Шахтарю буде дуже важко, ще важче, ніж із Болоньєю. Наші команди не вміють грати з італійцями.

Результат мені складно прогнозувати, тому що Шахтар зараз показує далеко не той результат, якого вболівальники від нього чекають. Якщо донецька команда зачепитися за нічию з Аталантою, то це буде хороший результат", – заявив колишній лідер нападу "помаранчево-чорних".

Зазначимо, поєдинок Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 2 жовтня, на Фелтінс-Арені в німецькому Гельзенкірхені. Початок – о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 19:00 за київським часом.

Воробей Ліга чемпіонів Шахтар Маріно Пушич

Воробей

Просто відкатали 90 хвилин, нічого не створили: легенда Шахтаря розніс "гірників" за гру з Болоньєю
Клуб Сергія Реброва: від Шацьких до Ярмоленка
Воробей спрогнозував результат фіналу Кубку України між Шахтарем та Ворсклою
Ярмоленко вийшов на 4 місце в списку найкращих бомбардирів в історії УПЛ
Воробей: Судаков переплюне Зінченка та Мудрика

Останні новини