Легенда Шахтаря: Найближчі матчі Ліги чемпіонів покажуть – чи провальний сезон для клубу

Легенда донецького Шахтаря Андрій Воробей оцінив роботу Маріно Пушича цього сезону на чолі "гірників".

Про це він сказав у коментарі "Українському Футболу".

Чи варто звільняти Пушича? Це вирішувати керівництву, але зараз результату немає. Найближчі дві-три гри в Лізі чемпіонів покажуть – провальний сезон для Шахтаря чи ні. Тоді й вирішиться доля Пушича",

Також він поділився своїми очікуваннями від гри проти Аталанти.

"Перш за все, я чекаю позитивного результату, але Шахтарю буде дуже важко, ще важче, ніж із Болоньєю. Наші команди не вміють грати з італійцями.

Результат мені складно прогнозувати, тому що Шахтар зараз показує далеко не той результат, якого вболівальники від нього чекають. Якщо донецька команда зачепитися за нічию з Аталантою, то це буде хороший результат", – заявив колишній лідер нападу "помаранчево-чорних".