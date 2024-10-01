Легенда Шахтаря: Найближчі матчі Ліги чемпіонів покажуть – чи провальний сезон для клубу
Легенда донецького Шахтаря Андрій Воробей оцінив роботу Маріно Пушича цього сезону на чолі "гірників".
Про це він сказав у коментарі "Українському Футболу".
"Чи варто звільняти Пушича? Це вирішувати керівництву, але зараз результату немає. Найближчі дві-три гри в Лізі чемпіонів покажуть – провальний сезон для Шахтаря чи ні. Тоді й вирішиться доля Пушича", – сказав Воробей.
Також він поділився своїми очікуваннями від гри проти Аталанти.
"Перш за все, я чекаю позитивного результату, але Шахтарю буде дуже важко, ще важче, ніж із Болоньєю. Наші команди не вміють грати з італійцями.
Результат мені складно прогнозувати, тому що Шахтар зараз показує далеко не той результат, якого вболівальники від нього чекають. Якщо донецька команда зачепитися за нічию з Аталантою, то це буде хороший результат", – заявив колишній лідер нападу "помаранчево-чорних".
Зазначимо, поєдинок Шахтар – Аталанта відбудеться у середу, 2 жовтня, на Фелтінс-Арені в німецькому Гельзенкірхені. Початок – о 19:45 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн зустрічі, починаючи з 19:00 за київським часом.