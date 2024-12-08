Мета – надихнути дітей: Шевченко виставить свій Золотий м'яч на показ по всій Україні
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко надасть змогу всім бажаючим власними очима побачити Золотий м'яч, який він виграв у 2004 році.
Про це легенда українського та світового футболу повідомила у дописі в Instagram.
За словами Шевченка, його нагорода пробуде в Києві до 15 грудня, після чого вона вирушить в інші міста країни.
"Двадцять років тому я мав честь отримати Золотий м’яч.
З нагоди річниці я привіз нагороду додому, в Україну.
Відсьогодні Золотий м’яч буде виставлений у київському парку ім. Тараса Шевченка і пробуде тут до 15 грудня, а вже наступного дня вирушить у турне країною.
Моя мета — надихнути українських дітей грати у футбол. Показати доказ того, що коли ти багато працюєш, маєш мрію і справді любиш те, що робиш, — усе вийде! Я вірю, що серед них підростає майбутній володар Золотого м’яча", – написав Шевченко.
Нагадаємо, що Андрій Шевченко набрав 175 очок у голосуванні за Золотий м'яч-2004. Він виграв боротьбу за нагороду у таких футболістів, як Деку (139 очок) і Роналдіньо (133 очки).
Нещодавно інший легендарний форвард Гарі Лінекер висловив контроверсійну думку.
У розмові з володарем Золотого м'яча-2024 Родрі англієць заявив, що його пограбували, коли в 1986 році нагорода дісталася нападнику Динамо Ігорю Бєланову, а не йому.