Мета – надихнути дітей: Шевченко виставить свій Золотий м'яч на показ по всій Україні

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко надасть змогу всім бажаючим власними очима побачити Золотий м'яч, який він виграв у 2004 році.

Про це легенда українського та світового футболу повідомила у дописі в Instagram.

За словами Шевченка, його нагорода пробуде в Києві до 15 грудня, після чого вона вирушить в інші міста країни.

"Двадцять років тому я мав честь отримати Золотий м’яч.

З нагоди річниці я привіз нагороду додому, в Україну. Відсьогодні Золотий м’яч буде виставлений у київському парку ім. Тараса Шевченка і пробуде тут до 15 грудня, а вже наступного дня вирушить у турне країною. Моя мета — надихнути українських дітей грати у футбол. Показати доказ того, що коли ти багато працюєш, маєш мрію і справді любиш те, що робиш, — усе вийде! Я вірю, що серед них підростає майбутній володар Золотого м’яча", – написав Шевченко.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко набрав 175 очок у голосуванні за Золотий м'яч-2004. Він виграв боротьбу за нагороду у таких футболістів, як Деку (139 очок) і Роналдіньо (133 очки).

Нещодавно інший легендарний форвард Гарі Лінекер висловив контроверсійну думку.

У розмові з володарем Золотого м'яча-2024 Родрі англієць заявив, що його пограбували, коли в 1986 році нагорода дісталася нападнику Динамо Ігорю Бєланову, а не йому.