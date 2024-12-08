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Мета – надихнути дітей: Шевченко виставить свій Золотий м'яч на показ по всій Україні

Олексій Погорелов — 8 грудня 2024, 00:13
Мета – надихнути дітей: Шевченко виставить свій Золотий м'яч на показ по всій Україні
Андрій Шевченко
Instagram Андрія Шевченка

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко надасть змогу всім бажаючим власними очима побачити Золотий м'яч, який він виграв у 2004 році.

Про це легенда українського та світового футболу повідомила у дописі в Instagram.

За словами Шевченка, його нагорода пробуде в Києві до 15 грудня, після чого вона вирушить в інші міста країни.

"Двадцять років тому я мав честь отримати Золотий м’яч.
З нагоди річниці я привіз нагороду додому, в Україну.

Відсьогодні Золотий м’яч буде виставлений у київському парку ім. Тараса Шевченка і пробуде тут до 15 грудня, а вже наступного дня вирушить у турне країною.

Моя мета — надихнути українських дітей грати у футбол. Показати доказ того, що коли ти багато працюєш, маєш мрію і справді любиш те, що робиш, — усе вийде! Я вірю, що серед них підростає майбутній володар Золотого м’яча", – написав Шевченко.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко набрав 175 очок у голосуванні за Золотий м'яч-2004. Він виграв боротьбу за нагороду у таких футболістів, як Деку (139 очок) і Роналдіньо (133 очки).

Нещодавно інший легендарний форвард Гарі Лінекер висловив контроверсійну думку.

У розмові з володарем Золотого м'яча-2024 Родрі англієць заявив, що його пограбували, коли в 1986 році нагорода дісталася нападнику Динамо Ігорю Бєланову, а не йому.

Золотий м'яч Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко

Золотий м'яч

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