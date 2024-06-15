Шевченко: Участь України на Євро-2024 — це можливість нагадати світові про повномасштабну війну

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко пояснив важливість виступу збірної України на Євро-2024 в Німеччині.

Про це Шевченко розповів в інтерв'ю польському виданню WP Sportowe Fakty.

"Кожна перемога України, як на полі, так і поза ним, дуже важлива для кожного українця, особливо для тих, хто зараз захищає нашу країну. Звісно, політичні акценти під час Євро заборонені, але я вважаю, що це все одно хороша нагода нагадати світу, що Україна існує й бореться...

На жаль, світовий інтерес до війни в Україні згасає. Часто чую запитання: "У вас ще триває ця війна?" Це дуже боляче, тому що ми боремося за своє існування, але ми також боремося за цивілізований світ проти дуже сильного ворога. Й участь України в Євро-2024 в той час, коли в країні йде повномасштабна війна — це дуже хороша можливість нагадати про це світові", — сказав Шевченко.