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Шевченко: Участь України на Євро-2024 — це можливість нагадати світові про повномасштабну війну

Олександр Булава — 15 червня, 12:16
Шевченко: Участь України на Євро-2024 — це можливість нагадати світові про повномасштабну війну

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко пояснив важливість виступу збірної України на Євро-2024 в Німеччині.

Про це Шевченко розповів в інтерв'ю польському виданню WP Sportowe Fakty.

"Кожна перемога України, як на полі, так і поза ним, дуже важлива для кожного українця, особливо для тих, хто зараз захищає нашу країну. Звісно, політичні акценти під час Євро заборонені, але я вважаю, що це все одно хороша нагода нагадати світу, що Україна існує й бореться...

На жаль, світовий інтерес до війни в Україні згасає. Часто чую запитання: "У вас ще триває ця війна?" Це дуже боляче, тому що ми боремося за своє існування, але ми також боремося за цивілізований світ проти дуже сильного ворога. Й участь України в Євро-2024 в той час, коли в країні йде повномасштабна війнаце дуже хороша можливість нагадати про це світові", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, на груповому етапі чемпіонату Європи Україна зіграє проти Бельгії (26 червня), Словаччини (21 червня) та Румунії (17 червня).

Збірна України провела три товариські матчі перед стартом Євро-2024. У першому спарингу українці зіграли внічию з Німеччиною, в другому поступилися Польщі, а в третьому розгромно перемогли Молдову.

Збірна України з футболу Українська асоціація футболу (УАФ) Андрій Шевченко Євро-2024 з футболу

Андрій Шевченко

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