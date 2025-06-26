Лунін визначився із майбутнім у Реалі – ЗМІ

Голкіпер Реала Андрій Лунін планує залишитися в мадридському клубі на сезон 2025/26.

Про це повідомляє Marca.

Минулого літа Лунін продовжив контракт із Реалом до 30 червня 2030 року і має намір залишатися у Мадриді. Наразі українець не бачить кращих варіантів щодо продовження кар’єри.

Під час переговорів перед клубним чемпіонатом світу він підтвердив свою відданість клубу. Український голкіпер хоче працювати під керівництвом Хабі Алонсо, усвідомлюючи складність конкуренції із Тібо Куртуа.

Єдиним винятком, який міг би змінити плани Луніна, стала б пропозиція від клубу топ-5 європейських ліг із гарантією місця в стартовому складі. Проте таких варіантів наразі немає, і воротар не розглядає подібні можливості.

Українцем цікавилися Галатасарай та Ов’єдо. Втім, зараз ці варіанти є малоймовірними.

У сезоні 2024/25 Лунін зіграв 14 матчів за Реал, 6 із яких завершив без пропущених голів, пропустивши загалом 19 м’ячів.

Раніше повідомлялося, що українець може вийти в основі Реала на матч проти РБ Зальцбург.