Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лунін: Хочу остаточно визначитися зі своїм майбутнім

Олександр Булава — 20 липня, 07:06
Лунін: Хочу остаточно визначитися зі своїм майбутнім

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін відреагував на чутки про перехід у лондонський Челсі.

Цитує воротаря DefensaCentral.

"Я збираюся зосередитися на тренуваннях, а через два тижні я хочу визначитися зі своїм майбутнім", — сказав Лунін.

Напередодні повідомлялося, що Реал та Челсі можуть зробити обмін Луніна та Кепи Аррісабалаги.

Напередодні Андрій розпочав тренування з "королівським клубом" для підготовки до сезону-2024/25

Реал проведе перший офіційний матч проти Аталанти в межах Суперкубку УЄФА, який запланований на 14 серпня. До цього "вершкові" відправляться у передсезонне турне в США, де зіграють проти Мілана, Барселони та Челсі.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери Челсі

Андрій Лунін

Реал не отримував від Челсі пропозицій щодо Луніна
Реал та Челсі можуть зробити обмін Луніна та Кепи
Лунін розповів про своє майбутнє в Реалі
Лунін провів перше тренування з Реалом у сезоні
Лунін відмовився переходити в чемпіонат Саудівської Аравії

Останні новини