Лунін: Хочу остаточно визначитися зі своїм майбутнім

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін відреагував на чутки про перехід у лондонський Челсі.

Цитує воротаря DefensaCentral.

"Я збираюся зосередитися на тренуваннях, а через два тижні я хочу визначитися зі своїм майбутнім", — сказав Лунін.

Напередодні повідомлялося, що Реал та Челсі можуть зробити обмін Луніна та Кепи Аррісабалаги.

Напередодні Андрій розпочав тренування з "королівським клубом" для підготовки до сезону-2024/25

Реал проведе перший офіційний матч проти Аталанти в межах Суперкубку УЄФА, який запланований на 14 серпня. До цього "вершкові" відправляться у передсезонне турне в США, де зіграють проти Мілана, Барселони та Челсі.