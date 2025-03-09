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Лунін висловився про перемогу над Райо Вальєкано

Руслан Травкін — 9 березня 2025, 22:18
Лунін висловився про перемогу над Райо Вальєкано
realmadrid.com

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін прокоментував перемогу "вершкових" над Райо Вальєкано. Він вважає, що суперникам пощастило під час взяття воріт.

Його слова наводить MadridUniversal.

"Ми більше контролювали гру в першому таймі. Шкода, що пропустили на останній хвилині першого тайму. Їм пощастило.

У другому таймі гра ускладнилась, адже Райо став грати з великою інтенсивністю", – сказав Лунін.

Для Луніна це був десятий матч за Реал у сезоні-2024/25 у всіх турнірах, в яких він пропустив 13 м'ячів та чотири рази зберіг свої ворота у недоторканності.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано Реал Мадрид

Андрій Лунін

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