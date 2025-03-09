Лунін висловився про перемогу над Райо Вальєкано

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін прокоментував перемогу "вершкових" над Райо Вальєкано. Він вважає, що суперникам пощастило під час взяття воріт.

Його слова наводить MadridUniversal.

"Ми більше контролювали гру в першому таймі. Шкода, що пропустили на останній хвилині першого тайму. Їм пощастило.

У другому таймі гра ускладнилась, адже Райо став грати з великою інтенсивністю", – сказав Лунін.