Лунін висловився про перемогу над Райо Вальєкано
realmadrid.com
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін прокоментував перемогу "вершкових" над Райо Вальєкано. Він вважає, що суперникам пощастило під час взяття воріт.
Його слова наводить MadridUniversal.
"Ми більше контролювали гру в першому таймі. Шкода, що пропустили на останній хвилині першого тайму. Їм пощастило.
У другому таймі гра ускладнилась, адже Райо став грати з великою інтенсивністю", – сказав Лунін.
Для Луніна це був десятий матч за Реал у сезоні-2024/25 у всіх турнірах, в яких він пропустив 13 м'ячів та чотири рази зберіг свої ворота у недоторканності.