Лунін претендує на звання "Сейв дня" у Лізі чемпіонів

УЄФА підбила підсумки другого ігрового дня у Лізі чемпіонів, який пройшов у середу, 2 жовтня.

Престижний турнір визначив чотирьох голкіперів, які зробили найкращі сейви у своїй матчах. У цьому квартеті є воротар Реала Андрій Лунін.

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Український футболіст відзначився подвійним порятунком у грі проти Лілля (0:1). Форвард французького клубу спочатку пробив головою з ближньої відстані, а потім ще й намагався занести м'яч у ворота під час добивання. В обох ситуаціях Лунін зіграв надійно.

Moment Best Save #UCL MatchDay2:

- Dibu Martinez (Aston Villa)

- Timon Wellenreuter (Feyenoord)

- Paolo Gazzaniga (Girona)

- Andriy Lunin (Real Madrid)pic.twitter.com/i0QZcc9hDa — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) October 3, 2024

Зазначимо, на відзнаку від УЄФА також претендують Емільяно Мартінес (Астон Вілла), Тімон Велленройтер (Феєнорд) та Пауло Гассаніга (Жирона).

Нагадаємо, для українського голкіпера Реала Андрія Луніна мат проти Лілля став першим у сезоні.