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Черговий провал легенди: Пірло звільнили з Сампдорії

Ігор Чернявський — 29 серпня, 19:45
Черговий провал легенди: Пірло звільнили з Сампдорії
Getty Images

Сампдорія звільнила Андреа Пірло з посади головного тренера.

Про це клуб повідомив на своєму сайті.

Легенда італійського футболу працював із командою впродовж усього минулого сезону та початку нинішньої кампанії. Під його керівництвом команда посіла 7 місце в Серії B-2023/24 і вилетіла вже в першому раунді плейоф. Цього сезону команда Пірло не змогла здобути жодної перемоги в стартових трьох турах.

Нагадаємо, раніше Пірло працював із Ювентусом та Фатіх Карагюмрюк. Із туринського клубу його звільнили після першого ж сезону, а співпраця з турками була припинена за згодою сторін.

Сампдорія Чемпіонат Італії, Серія B Андреа Пірло

Андреа Пірло

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