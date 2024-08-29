Черговий провал легенди: Пірло звільнили з Сампдорії

Сампдорія звільнила Андреа Пірло з посади головного тренера.

Про це клуб повідомив на своєму сайті.

Легенда італійського футболу працював із командою впродовж усього минулого сезону та початку нинішньої кампанії. Під його керівництвом команда посіла 7 місце в Серії B-2023/24 і вилетіла вже в першому раунді плейоф. Цього сезону команда Пірло не змогла здобути жодної перемоги в стартових трьох турах.

Нагадаємо, раніше Пірло працював із Ювентусом та Фатіх Карагюмрюк. Із туринського клубу його звільнили після першого ж сезону, а співпраця з турками була припинена за згодою сторін.