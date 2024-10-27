Анчелотті спокійно відреагував на поразку 0:4 в Ель Класіко

Головний тренер Реала Карло Анчелотті заявив, що його команда на рівних грала з Барселоною (0:4) в зустрічі 11 туру Ла Ліги.

Про це італійський спеціаліст розповів на пресконференції після матчу.

"Результат не відображає гру. Ми добре грали в 1-му таймі, ми повинні продовжувати в тому ж дусі, ми повинні забути ці останні 30 хвилин. Я у футболі 48 років, тому не помилюся, коли скажу, що 1-й тайм був хорошим.

Що пішло не так? Гра була рівною, поки ми не пропустили. Ми втрачали моменти. Коли ми пропустили, ми втратили енергію.

Проблеми в обороні? Ми добре захищалися в 1-му таймі. Пізніше вирішили більше ризикувати, щоб зрівняти рахунок, тому пропустили .

Мбаппе в офсайді? Ми граємо проти високої лінії, офсайди - це нормально. Так, ми 12 разів потрапляли в офсайд, але у нас також було 4 виходи 1 на 1, які ми повинні були реалізувати.

Чи шкодую я про свій ігровий план? Ні. Сезон ще довгий, ми не здаємося. Минулого разу ми програли 0:4 Барсі, а виграли Ла Лігу та ЛЧ".

Нагадаємо, у центральному матчі 11 туру Ла Ліги відбулося Ель Класіко між Реалом та Барселоною. Розгромну перемогу на виїзді здобули каталонці, розбивши "королівський клуб" з рахунком 4:0.