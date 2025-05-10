Перед ним відкриті всі дверті, – Анчелотті похвалив потенційно нового тренера Реала

Головний тренер Реала Карло Анчелотті сказав кілька компліментів на адресу свого колеги Хабі Алонсо.

Слова 65-річного італійця наводить ESPN.

Вчора, 9 травня, Баєр оголосив про майбутнє розставання з Алонсо, якого вважають наступником Анчелотті в Мадриді.

Коментуючи оголошення "фармацевтів", італійський фахівець похвалив роботу, яку провів іспанець в Леверкузені.

"Я бачив оголошення про Алонсо. Я читав, що він залишає Леверкузен, де він провів фантастичну роботу. Перед ним відкриті всі двері, тому що він показав себе одним з найкращих тренерів у світі", – сказав Анчелотті.

"Папа Карло" виграв з Реалом найбільшу кількість трофеїв серед усіх тренерів в історії клубу. Проте він зіткнувся з критикою гри команди в цьому сезоні, яка посилилася після вильоту з Ліги чемпіонів.

"Медовий місяць з цим клубом ніколи не закінчується. Медовий місяць триватиме вічно. Реал схожий на Мілан – це команди, які залишаються в твоєму серці більше, ніж інші. Якщо ви запитаєте про медовий місяць в якості тренера, я не знаю, але медовий місяць триває. Як і в будь-яких стосунках, спочатку є багато пристрасті, а потім з'являється багато інших речей, коли пристрасть минає. З'являються інші речі, наприклад, прихильність. Я думаю, що мій медовий місяць з Реалом триватиме все моє життя".

Нагадаємо, що завтра, 11 травня, в межах 35 туру Ла Ліги відбудеться Ель Класіко Барселони та Реала. Старт гри запланований на 17:15 за київським часом.

Раніше стало відомо, що два основні гравці Барселони не вийдуть в старті команди Гансі Фліка на матч проти Реала.