Анчелотті назвав ім'я найкращого нападника у світі
Карло Анчелотті
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Головний тренер мадридського Реала заявив, що Кіліан Мбаппе є найкращим центральним нападником у світі.
Слова італійця наводить Фабріціо Романо.
"Мбаппе – найкращий центрфорвард у світі. Звісно, він може грати й на фланзі, але у світі немає кращої "дев'ятки", ніж Кіліан", – вважає Анчелотті.
Нагадаємо, француз приєднався до Реала влітку 2024 року на правах вільного агента з ПСЖ.
У сезоні-2024/25 Мбаппе зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 м'ячів та віддав три результативні передачі.
Раніше сам футболіст прокоментував свої виступи у Реалі.
Окрім того, Анчелотті оцінив розгромну перемогу "вершкових" над Лас-Пальмасом.