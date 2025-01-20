Анчелотті назвав ім'я найкращого нападника у світі

Головний тренер мадридського Реала заявив, що Кіліан Мбаппе є найкращим центральним нападником у світі.

Слова італійця наводить Фабріціо Романо.

"Мбаппе – найкращий центрфорвард у світі. Звісно, він може грати й на фланзі, але у світі немає кращої "дев'ятки", ніж Кіліан", – вважає Анчелотті.

Нагадаємо, француз приєднався до Реала влітку 2024 року на правах вільного агента з ПСЖ.

У сезоні-2024/25 Мбаппе зіграв 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 17 м'ячів та віддав три результативні передачі.

Раніше сам футболіст прокоментував свої виступи у Реалі.

Окрім того, Анчелотті оцінив розгромну перемогу "вершкових" над Лас-Пальмасом.